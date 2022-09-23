Лука Шиппати: TAP может поставить в Италию более 9,5 млрд кубометров газа в этом году

Управляющий директор Транадриатического газопровода (TAP) Лука Шиппати заявил об увеличении транспортировки газа в Италию в этом году.

Управляющий директор Трансадриатического газопровода (TAP) Лука Шиппати заявил об увеличении транспортировки газа в Италию в этом году.

Как передает Report, об этом он рассказал, выступая на мероприятии Young Hope – Repower Italia.

"В этом году мы сможем поставить в Италию более 9,5 млрд кубометров газа, что более чем на 2,5 миллиарда кубометров больше, чем в прошлом году. Речь идет о более 13-процентной потребности страны в газе", - сказал он.

Шиппати также отметил, что с начала коммерческой деятельности TAP в общей сложности прокачал более 16 млрд кубометров газа в Европу, из которых более 13,5 млрд — в Италию, что способствовало укреплению безопасности поставок на всем европейском континенте.

Роль газопровода станет еще более важной с возможным удвоением его мощности, причем без прокладки новой трубы и без расширения периметра действующего приемного терминала в Мелендуньо на юге Италии.

"Благодаря расширению, TAP будет способствовать реализации итальянских и европейских энергетических и климатических амбиций, имея возможность транспортировать также водород и другие возобновляемые природные газы (биометан)",- добавил Л.Шиппати.

Поставки азербайджанского газа потребителям Италии, Греции и Болгарии по TAP начались с 31 декабря 2020 года. Газопровод, являющийся европейской частью "Южного газового коридора", способен ежегодно поставлять в Италию Грецию и Болгарию 10 млрд кубометров природного газа. Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - по дну Адриатического моря и 8 км - по территории Италии.