Кыргызстан ожидает получить 84 млрд долл. за счет разработки месторождений

Ассоциация горнопромышленников разработала 7 направлений, которые позволят поднять уровень добычи ископаемых и получить хорошую прибыль

В Кыргызстане достаточное количество запасов для горнорудной промышленности.

Как передает Report со ссылкой на кыргызстанские СМИ, об этом во вторник в ходе пресс-конференции в Бишкеке о развитии горнорудной промышленности сообщил горный инженер Орозбек Дуйшеев.



«В советское время мы хорошо использовали горнорудную промышленность. С переходом на суверенное правление внимание отрасли не уделяется, мы многое потеряли. Сейчас не осваиваются многие месторождения, которые дали бы развитие отрасли», - сказал О.Дуйшеев.



Как добавил заместитель председателя Ассоциации горной промышленности, горный инженер Дуйшенбек Камчыбеков, на сегодня Кыргызстан располагает многими ископаемыми.



«Еще в 2009 году мы провели анализ по 20 видам ископаемых: золото, серебро, уголь, вольфрам и другие. Если мы начнем заниматься этими месторождениями, то будет доход. Мы произвели все расчеты: от доходов до прибыли. Возможно получение прибыли в размере 84 миллиардов долларов США. Сегодня бюджет получает 13 миллиардов сомов в год. Это мало. Почему мы не можем получить нормальные финансы для бюджета и освоить месторождения?» - поинтересовался он.



Д.Камчыбеков добавил, что Ассоциация горнопромышленников разработала 7 направлений, которые позволят поднять уровень добычи ископаемых и получить хорошую прибыль:



— улучшение законодательства. По его словам, ассоциация предлагает в корне изменить закон о недрах. «Мы выявили причину, почему местное население часто против разработки. ГКПЭН выдает лицензии и говорит, чтобы компании сами договаривались с населением. Население в свою очередь не имеет информации о том, какая польза будет от разработки месторождения. Мы разработали свой вариант закона о недрах и направили его в госорганы — перед тем, как выдавать лицензию, компании должны подготовить бизнес-проект и показать его местному населению», - пояснил он.



— для разработки закона о недрах нужна самостоятельная структура — госорган, который будет заниматься только развитием горной промышленности. «Сейчас ГКПЭН занимается и вопросами энергетики, и промышленности, и недропользования», - сказал он;



— Надо поставить профильного специалиста, укрепив структуру, так как сейчас в руководстве ГКПЭН нет горного инженера или геолога;



— Надо интегрировать науку и производство, так как сейчас не используется кадровый научный потенциал;



— Продлить проект "Кумтор". «Кумтор к 2023 году исчерпает свои запасы. В свое время были еще 2 неизученные площади. Надо сделать им предложение пересмотреть соглашение и продлить жизнь проекта "Кумтор". Есть подземные запасы, на флангах, другие участки», - пояснил он;



— пересмотр условий по проекту «Джеруй». «По состоянию на 1 января 2020 года на участке "Центральный" осталось 45 тонн золота, на участке "Сары-Тор" - 16 тонн, на Юго-Западный - около 10 тонн. По проектам Кумтора, Алтынкена, Макмалу, Эти Бакыр Терексай мы имеем хорошие госдоли, то почему в "Джеруе" мы не имеем ни одного процента? Мы предлагаем сесть за стол переговоров по этому вопросу. Правительство Абылгазиева этого не захотело сделать. Мы получили 100 млн долларов США, но по расчетам прибыль может быть более 3 млрд долларов США», - сказал он;



— разработка механизма по разработке месторождений по 20 видам полезных ископаемых. «Это позволит развить наши регионы. Баткенская область может выйти на первое место по уровню экономики», - сказал он.