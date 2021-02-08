Крупные корпорации заговорили о дефиците техники из-за нехватки чипов

Топ-менеджеры некоторых корпораций возлагают вину из-за кризиса на Huawei, которая минувшим летом начала скупать процессоры, чтобы защититься от нового витка американских санкций

Глобальная нехватка микропроцессоров на рынке повлияет на сохранение дефицита на консоли нового поколения.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg .

Сообщатся, что в начале 2021 года заметно восстановление экономики и наблюдаемых до начала пандемии оборотов производства потребительской техники. Еще год назад резко сократившие поставки своей продукции производители автомобилей и электроники теперь спешат выйти на прежний уровень. В связи с тем, что участники рынка нуждаются в большом количестве микропроцессоров, поставщики оборудования завалены предложениями и не успевают выполнить заказы.

Именно поэтому дефицит консолей Sony, Microsoft и Nintendo, зафиксированный в конце 2020 года, может сохраниться на месяцы. Знакомые с ситуацией источники прогнозируют нехватку PlayStation 5 и Xbox Series X/S на рынке, дефицит может продлиться до конца года и захватить предновогодние праздники.

Многие технические гиганты (например, тот же Apple) обеспокоены отсутствием необходимого количества микропроцессоров. Журналисты Bloomberg подчеркнули, что сложившаяся ситуация в основном связана с пандемией коронавируса. "Эпоха домоседов стимулирует продажи бытовой техники — начиная от самых дорогих телевизоров и заканчивая самыми бюджетными очистителями воздуха", — заметили они. Специалисты подчеркнули, что новая техника преимущественно базируется на основе тех или иных процессоров.

Помимо этого, Bloomberg рассказывает, что топ-менеджеры некоторых корпораций возлагают вину из-за кризиса на Huawei. Минувшим летом китайская компания начала скупать процессоры, чтобы защититься от нового витка американских санкций. Благодаря Huawei китайский импорт процессоров в 2020 году вырос почти до 380 миллиардов долларов США, что составляет пятую часть от общего импорта страны за год.

Директор по продуктам компании Drop Уилл Брайт (Will Bright) считает, что "идет гонка вооружений по накоплению чипов". Некоторые опрошенные журналистами эксперты считают, что в этой гонке больше всех пострадали автопроизводители, поскольку они недооценили темпы восстановления спроса на автомобили после первой волны коронавирусной инфекции. Часть аналитиков утверждает, что в более выигрышном положении оказались выпускающие смартфоны компании, так как производители микросхем отдают предпочтение более крупному и прибыльному сегменту бытовой электроники.