Таиланд может на треть сократить производство сахара

Производство сахара в Таиланде может упасть на 30% из-за сильнейшей за 40 лет засухи.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Bloomberg.

Таиланд, являющийся одним из крупнейших экспортеров сахара в мире, может сократить его производство до 9-10 млн тонн. Производство сахарного тростника может опуститься ниже 90 млн тонн по сравнению с 130 млн тонн в предыдущем сезоне.

"Это хуже, чем мы думали. Этот сезон может стать худшим за пять лет", - сказал агентству вице-председатель отраслевой группы Thai Sugar Millers Corp. Сиривутхи Сиампхакде.

Сильная засуха оказывает давление на экономику Таиланда и, в частности, на сельскохозяйственный сектор, в котором занято 11 млн человек. Она также может привести к дальнейшему росту мировых цен на сахар, которые взлетели на 35% за последние пять месяцев на фоне опасений, что неблагоприятные погодные условия угрожают урожаям в странах-производителях, включая Мексику и Индию.

В Таиланде длительная засуха уже сказывается на основных экономических культурах, включая рис и сахар. На экономику страны также оказывает слияние сокращающийся экспорт, задержка бюджетных расходов и падение на 80% количества туристов из Китая, являющихся главным источников доходов туриндустрии, на которую приходится более одной пятой экономики Таиланда.

По прогнозу Bank of Ayudhya, засуха может стоить стране 46 млрд бат (1,47 млрд долларов США), или 0,27% ВВП. Банк ожидает, что последствия засухи будут ощущаться не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности.