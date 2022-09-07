Крупнейший алюминиевый завод Европы сокращает производство из-за роста энергоцен

Aluminium Dunkerque Industries France, крупнейший завод по выплавке алюминия в Европе, сократит производство на 22% на фоне растущих затрат на электроэнергию.

Aluminium Dunkerque Industries France, крупнейший завод по выплавке алюминия в Европе, сократит производство на 22% на фоне растущих затрат на электроэнергию.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал глава завода Гийом де Гойс в интервью агентству Bloomberg.

Сокращение выпуска начнется 12 сентября и вступит в полную силу с 1 октября. Сроки восстановления объемов производства неясны, поскольку это будет иметь экономический смысл при ценах на электроэнергию в районе 250 евро за МВт.ч, сказал де Гойс, тогда как сейчас фьючерсы стоят более 300 евро до середины 2024 года.

Завод, в прошлом году выпустивший 290 тыс. тонн алюминия, находится в более выигрышной позиции по сравнению с конкурентами, поскольку получает большую часть электроэнергии по долгосрочным контрактам с фиксированными тарифами, однако вынужден закупать оставшуюся часть по рыночным ценам.

"Производство первичного алюминия в Европе уже сильно пострадало от энергетического кризиса. Если мы сократим производство еще сильнее, возникнет риск полного исчезновения всей отрасли", - отметил де Гойс.

Производство алюминия в Европе упало до минимума с 1970х годов, отмечает Bloomberg.