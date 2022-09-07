О нас

Крупнейший алюминиевый завод Европы сокращает производство из-за роста энергоцен

Крупнейший алюминиевый завод Европы сокращает производство из-за роста энергоцен Aluminium Dunkerque Industries France, крупнейший завод по выплавке алюминия в Европе, сократит производство на 22% на фоне растущих затрат на электроэнергию.
Промышленность
7 сентября 2022 г. 22:29
Крупнейший алюминиевый завод Европы сокращает производство из-за роста энергоцен

Aluminium Dunkerque Industries France, крупнейший завод по выплавке алюминия в Европе, сократит производство на 22% на фоне растущих затрат на электроэнергию.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал глава завода Гийом де Гойс в интервью агентству Bloomberg.

Сокращение выпуска начнется 12 сентября и вступит в полную силу с 1 октября. Сроки восстановления объемов производства неясны, поскольку это будет иметь экономический смысл при ценах на электроэнергию в районе 250 евро за МВт.ч, сказал де Гойс, тогда как сейчас фьючерсы стоят более 300 евро до середины 2024 года.

Завод, в прошлом году выпустивший 290 тыс. тонн алюминия, находится в более выигрышной позиции по сравнению с конкурентами, поскольку получает большую часть электроэнергии по долгосрочным контрактам с фиксированными тарифами, однако вынужден закупать оставшуюся часть по рыночным ценам.

"Производство первичного алюминия в Европе уже сильно пострадало от энергетического кризиса. Если мы сократим производство еще сильнее, возникнет риск полного исчезновения всей отрасли", - отметил де Гойс.

Производство алюминия в Европе упало до минимума с 1970х годов, отмечает Bloomberg.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

В Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании
ФотоВ Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании
7 сентября 2022 г. 15:36
Ильхам Алиев: Высоко ценим вклад Великобритании в вопросе разминирования территорий
Ильхам Алиев: Высоко ценим вклад Великобритании в вопросе разминирования территорий
7 сентября 2022 г. 11:57
Ильхам Алиев поздравил Элизабет Трасс
Ильхам Алиев поздравил Элизабет Трасс
7 сентября 2022 г. 11:53
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии
7 сентября 2022 г. 11:10
Итоговое решение об увеличении поставок газа по TAP ожидается в следующем году
Итоговое решение об увеличении поставок газа по TAP ожидается в следующем году
7 сентября 2022 г. 09:31
В Баку демонстрируются современное оружие и техника
ФотоВ Баку демонстрируются современное оружие и техника
6 сентября 2022 г. 17:17
Министерство: Переход на новую школьную форму не является обязательным
Министерство: Переход на новую школьную форму не является обязательным
6 сентября 2022 г. 17:05
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
6 сентября 2022 г. 15:12
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
6 сентября 2022 г. 14:28
В Баку проходит 4-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX
ФотоВ Баку проходит 4-я Азербайджанская международная оборонная выставка "ADEX"
6 сентября 2022 г. 10:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi