Консорциум во главе с ACWA Power построит первый в Азербайджане завод по опреснению морской воды

Консорциум во главе с ACWA Power построит первый в Азербайджане завод по опреснению морской воды

Саудовская компания ACWA Power совместно с турецкой "IC İçtaş İnşaat" реализует в Азербайджане проект завода по опреснению морской воды для производства питьевой.

Как сообщает Report, консорциум победил в конкурсе, объявленном Министерством экономики 8 февраля 2024 года в рамках государственно-частного партнерства. Это первый пилотный проект в области опреснения морской воды, реализуемый согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На территории Сумгайытского химического промышленного парка планируется строительство завода с ежедневной мощностью 300 тыс. м³ воды. Инвестиции осуществит консорциум, а строительство продлится 2,5 года. Согласно договору, проект рассчитан на 27,5 лет, после чего управление заводом перейдет Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана.

Проект направлен на удовлетворение растущего спроса на питьевую воду в Баку и на Абшероне, диверсификацию источников пресной воды, внедрение международного опыта и технологий, а также привлечение иностранных инвестиций.