​Компания Ziraat Yatırım увеличила рыночную стоимость Petkim на 10%

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Инвестиционная компания Ziraat Yatırım распространила отчет по крупнейшему активу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции - Petkim (Petro Kimya) Holding A.Ş.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, Ziraat Yatırım увеличила рыночную стоимость акций нефтехимической компании с 3,49 до 3,85 турецких лир, тем самым приблизительная стоимость Petkim выросла на 10% - с 5 237 млн. лир до 5 770 млн. лир.

В то же время отмечается, что чистая прибыль Petkim на последний квартал прошлого года в объеме 122,6 млн. лир хоть и оказалась ниже ожиданий Ziraat Yatırım (191 млн. лир) и рынка (135 млн. лир), однако значительно выросла по сравнению с аналогичным кварталом 2014 года.

В отчете отмечается, что доходы от продаж Petkim в последнем квартале прошлого года увеличились на 40% по сравнению с IV кварталом 2014 года и составили 1 157 млн. лир: "Несмотря на рост объем продаж в тоннах на 58,4%, спад цен на нефтехимическую продукцию негативно повлиял на рост доходов".

Кроме того, в связи с относительно низким ростом расходов по продаже в IV квартале 2014 года компания столкнулась с убытком в размере 23 млн. лир, однако в последнем квартале 2015 года доход до уплаты налогов составил 155 млн. лир.

Отмечается, что спад цен на нефть в первые два месяца 2016 года указывает на то, что в 2016 году доходы Petkim увеличатся.