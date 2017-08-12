Компания Technol приступила к экспорту

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Первый производитель моторных масел в Азербайджане и на Кавказе – компания Technol начала поставки своей продукции на зарубежный рынок.

Как сообщает Report, представившая свою первую продукцию на отечественном рынке 7 месяцев назад компания Technol за короткое время прошла большой путь развития и уже начала продавать продукцию и за рубеж. Первыми рынками экспорта товаров стали Турция и Грузия.

В компании отметили, что переговоры с еще несколькими зарубежными странами находятся на стадии завершения, и в ближайшее время начнется экспорт продукции Technol по новым направлениям.

Отметим, что это первое подобное событие в истории Азербайджана. Так, моторные масла азербайджанского производства впервые поступили в продажу на зарубежном рынке.