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    Компания Technol приступила к экспорту

    Моторные масла азербайджанского производства впервые поступили в продажу на зарубежном рынке

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Первый производитель моторных масел в Азербайджане и на Кавказе – компания Technol начала поставки своей продукции на зарубежный рынок.

    Как сообщает Report, представившая свою первую продукцию на отечественном рынке 7 месяцев назад компания Technol за короткое время прошла большой путь развития и уже начала продавать продукцию и за рубеж. Первыми рынками экспорта товаров стали Турция и Грузия.

    В компании отметили, что переговоры с еще несколькими зарубежными странами находятся на стадии завершения, и в ближайшее время начнется экспорт продукции Technol по новым направлениям.

    Отметим, что это первое подобное событие в истории Азербайджана. Так, моторные масла азербайджанского производства впервые поступили в продажу на зарубежном рынке. 

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