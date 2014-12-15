Компания США будет производить углеродные нанотрубки в Сумгаитском химическом промышленном парке

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку между Азербайджанской инвестиционной компанией (АИК), Сумгаитским химическим промышленным парком и компанией South-West NanoTechnologies (SWeNT, США) был подписан трехсторонний меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики и промышленности, согласно меморандуму АИК и SWeNT будут сотрудничать в сфере организации производства углеродных нанотрубок (УНТ) на территории Сумгаитского химического промышленного парка. Первоначально ожидается производство 1 000 тонн УНТ.

УНТ - это состоящий из углеводов (графенов) наноматериал в форме трубки, который имеет высокую прочность в самых трудных условиях и используется в различных целях. В настоящее время УНТ используются в производстве пластических материалов и масс, строительных материалов, электроники, сенсоров, транзисторов, батарей и др. и считаются самым прочным материалом. УНТ обладает большей полупроводимостью, чем силиконы и большей проводимостью, чем медь.

Отметим, что Азербайджанская инвестиционная компания создана по распоряжению президента страны от 30 марта 2006 года с целью поддержки развития ненефтяного сектора. АИК вкладывает временные инвестиции в проекты, основанные на передовых технологиях, обладающие высокой конкурентоспособностью и предназначенные для производства товаров, имеющих экспортный потенциал. На данный момент общая сумма проектов, входящих в инвестиционный портфель АИК, составляет приблизительно 1,1 млрд. долларов США. При непосредственном участии АИК в эти проекты привлечено более 450 млн. иностранных инвестиций.

В настоящее время продолжаются работы по организации Сумгаитского химического промышленного парка.

Компания SWeNT создана в 2001 году на базе совместного проекта Университета Оклахомы и NASA (Национальное аэрокосмическое агентство США). Компания специализируется на производстве углеводных нанотрубок и имеет многочисленные патенты на производство наносодержащих материалов.