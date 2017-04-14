Компания SOCAR Polymer намерена экспортировать 70% своей продукции

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ "Размещение SOCAR Polymer в Сумгайытском химико-промышленном парке имеет большое значение для нас". Как сообщает Report, об этом сказал журналистам генеральный директор SOCAR Polymer Фарид Джафаров.

Ф. Джафаров отметил, что размещение предприятий компании в Сумгайытском химико-промышленном парке создало условия для крупных налоговых льгот: “Государство оказало поддержку проекту в размере до 100 млн долларов налоговых льгот. Проект включает два завода. Один из них по производству полипропилена, второй - полиэтилена высокой плотности. В целом, выполнено более 60% работ: на полипропиленовом заводе - 72-73%, на заводе по производству полиэтилена высокой плотности – 30%”.

По словам гендиректора, рабочим языком компании будет английский: “Это позволит работникам проходить практику за рубежом. 30% продукции будет производиться для удовлетворения спроса на внутреннем рынке, а остальное на экспорт. Производственная мощность завода по производству полипропилена составляет 180 тыс. тонн, полиэтилена высокой плотности – 120 тыс. тонн в год. Основным экспортным рынком является Турция, на который будет экспортироваться 50% продукции, 15% будет уходить в Россию, остальные объемы – в страны Южной Европы”.