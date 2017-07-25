Компания по добыче золота в Азербайджане раскрыла будущие планы

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Британская компания Anglo-Asian Mining, специализирующаяся на добыче золота, серебра и меди в Азербайджане, раскрыла свои планы по открытому в прошлом году месторождению "Угур" в Гедабекском районе и рудникам, где ведется добыча.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, добыча на месторождении "Угур" начнется в 4-м квартале этого года. По предварительным расчетам, запасы золота на месторождении оценят в 195 тыс. унций. Первые работы по бурению верхних слоев почвы начнутся в конце июля.

Кроме того, планируется более детальное исследование месторождения "Гедабек". Ожидается, что стратегия компании на 2017 год положительно скажется на добыче, начиная с 4-го квартала года. В этом квартале компания намерена вновь начать добычу на рудниках "Гадир" и "Гоша".

Отметим, что в Азербайджане золото и серебро добывается в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. Договор предусматривает разработку 6 месторождений: 1 - в Нахчыване, 2 - Гедабеке, 3 - Кельбаджаре и Зангилане, которые в настоящее время находятся под армянской оккупацией. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на Гедабекском месторождении началась в 2009 году.