Компания из ОАЭ инвестирует 26 млн манатов в производство счетчиков в Азербайджане

Зарегистрирован новый резидент Сумгайытского химико-промышленного парка под управлением Агентства развития экономических зон (АРЭЗ) - представительство компании Объединенных Арабских Эмиратов "SENSEMI DMCC" в Азербайджане. Как сообщает Report, информац

Зарегистрирован новый резидент Сумгайытского химико-промышленного парка под управлением Агентства развития экономических зон (АРЭЗ) - представительство компании Объединенных Арабских Эмиратов SENSEMI DMCC в Азербайджане.

Как сообщает Report , информацию об этом распространило АРЭЗ.

Сообщается, что тем самым количество резидентов промышленного парка достигло 32.

Представительству компании SENSEMI DMCC в Азербайджане в промышленном парке выделен 1 гектар для строительства предприятия. Здесь компания будет производить электрические автоматы и счетчики. На предприятии с инвестиционной стоимостью более 26 миллионов манатов будут трудоустроены 83 человека.

Помимо реализации произведенной на предприятии продукции на внутренний рынок, планируется также ее экспорт.