Компания из ОАЭ инвестирует 26 млн манатов в производство счетчиков в Азербайджане

Зарегистрирован новый резидент Сумгайытского химико-промышленного парка под управлением Агентства развития экономических зон (АРЭЗ) - представительство компании Объединенных Арабских Эмиратов SENSEMI DMCC в Азербайджане.
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Сообщается, что тем самым количество резидентов промышленного парка достигло 32.
Представительству компании SENSEMI DMCC в Азербайджане в промышленном парке выделен 1 гектар для строительства предприятия. Здесь компания будет производить электрические автоматы и счетчики. На предприятии с инвестиционной стоимостью более 26 миллионов манатов будут трудоустроены 83 человека.
Помимо реализации произведенной на предприятии продукции на внутренний рынок, планируется также ее экспорт.