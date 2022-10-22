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Компания из ОАЭ инвестирует 26 млн манатов в производство счетчиков в Азербайджане

Компания из ОАЭ инвестирует 26 млн манатов в производство счетчиков в Азербайджане Зарегистрирован новый резидент Сумгайытского химико-промышленного парка под управлением Агентства развития экономических зон (АРЭЗ) - представительство компании Объединенных Арабских Эмиратов "SENSEMI DMCC" в Азербайджане. Как сообщает Report, информац
Промышленность
22 октября 2022 г. 18:40
Компания из ОАЭ инвестирует 26 млн манатов в производство счетчиков в Азербайджане

Зарегистрирован новый резидент Сумгайытского химико-промышленного парка под управлением Агентства развития экономических зон (АРЭЗ) - представительство компании Объединенных Арабских Эмиратов SENSEMI DMCC в Азербайджане.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило АРЭЗ.

Сообщается, что тем самым количество резидентов промышленного парка достигло 32.

Представительству компании SENSEMI DMCC в Азербайджане в промышленном парке выделен 1 гектар для строительства предприятия. Здесь компания будет производить электрические автоматы и счетчики. На предприятии с инвестиционной стоимостью более 26 миллионов манатов будут трудоустроены 83 человека.

Помимо реализации произведенной на предприятии продукции на внутренний рынок, планируется также ее экспорт.

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Версия на азербайджанском языке BƏƏ şirkəti Azərbaycanda sayğac istehsalına 26 milyon manat yatıracaq

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