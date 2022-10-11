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Компания Ferrexpo приостановила работу в Украине из-за перебоев с электричеством

Компания Ferrexpo приостановила работу в Украине из-за перебоев с электричеством Один из крупнейших производителей железной руды в Украине - Ferrexpo приостановил работу из-за ограничения поставок электроэнергии в стране.
Промышленность
11 октября 2022 г. 11:27
Компания Ferrexpo приостановила работу в Украине из-за перебоев с электричеством

Один из крупнейших производителей железной руды в Украине - Ferrexpo приостановил работу из-за ограничения поставок электроэнергии в стране.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже. Проблемы с электричеством возникли после вчерашних массированных обстрелов Украины российскими военными.

По данным Bloomberg, основные активы Ferrexpo расположены в Полтавской области. "Инженеры проводят оценку ущерба, нанесенного электроинфраструктуре, и оценку периода простоя производства в связи с проведением ремонтных работ", - заявили в Ferrexpo. Компания уточнила, что у нее есть "достаточный объем продукции", которая осталась на складах или находится в доставке. Этого должно хватить "для удовлетворения ожидаемых объемов продаж", но при условии, что логистические коридоры будут доступны.

Россия утверждает, что целью обстрелов 10 октября были объекты энергетики, военного назначения и связи. В Полтавской и Сумской областях Украины возникли перебои со светом и водой. Львов из-за взрыва на ТЭЦ остался без электричества. Из-за ракетных ударов на Украине было повреждено в общей сложности 11 объектов инфраструктуры.

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