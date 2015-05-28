​Компания Anglo Asian Mining завершила 2014 год с убытками

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Компания Anglo Asian Mining PLC, являющаяся оператором проектов по разработке месторождений золота, серебра и меди, завершила 2014 год с убытками. Как сообщает Report со ссылкой на официальный отчет компании, это связано с падением цен на мировом рынке драгоценных металлов.

Компания в 2014 году понесла убытки в размере 14,4 млн. долларов. В прошлом году доходы сократились с 70,8 до 68 млн. долларов. Прибыль за предыдущий год составила 1,4 млн. долларов.

В компании отметили, что 2015 год начался с положительных тенденций и колебания цен ожидаются в конце года. По сравнению с итогами 2014 года, в этом году на рынке ожидаются положительные изменения.

Отметим, что сегодня утром на лондонской бирже акции Anglo Asian Mining PLC сократились на 8,9% и продавались по цене 5 пенсов за штуку. Общая стоимость компании составила 5,7 млн. фунтов стерлингов.

Напомним, что в Азербайджане золото и серебро добывается в рамках договора типа PSA (о долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. Договор предусматривает разработку 6 месторождений: в Нахчыване - 1, Гедабеке - 2, Кельбаджаре и Зангилане, которые в настоящее время находятся под армянской оккупацией, - 3. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота в Гедабекском месторождении началась в 2009 году.