Китайские компании могут инвестировать в промпарки в Азербайджане

Агентство развития экономических зон Министерства экономики Азербайджана и китайская компания "Ka Shui International Holdings Ltd." обсудили установление отношений сотрудничества, возможности инвестирования в промышленные парки.

Агентство развития экономических зон Министерства экономики Азербайджана и китайская компания "Ka Shui International Holdings Ltd." обсудили установление отношений сотрудничества, возможности инвестирования в промышленные парки.

Об этом Report сообщили в агентстве.

Согласно информации, в Сумгайытском химическом промышленном парке состоялась встреча с делегацией во главе с советником директора китайской компании, директором компании Dragon Mining Resources Ltd Дано Чаном. Гости были проинформированы о промышленных зонах, действующих в нашей стране, и об имеющихся инвестиционных возможностях для предпринимателей. Были показаны презентации компании "Ka Shui International Holdings Ltd".

В рамках встречи обсуждены возможности установления партнерских отношений с резидентами Парка, реализации проекта по производству магния компанией "Ka Shui International Holdings Ltd.".

В завершение гости ознакомились с работами, проводимыми в Парке, деятельностью резидента промпарка ООО Baku Non Ferrous and Foundry Company.