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Китайские компании могут инвестировать в промпарки в Азербайджане

Китайские компании могут инвестировать в промпарки в Азербайджане Агентство развития экономических зон Министерства экономики Азербайджана и китайская компания "Ka Shui International Holdings Ltd." обсудили установление отношений сотрудничества, возможности инвестирования в промышленные парки.
Промышленность
3 апреля 2023 г. 15:48
Китайские компании могут инвестировать в промпарки в Азербайджане

Агентство развития экономических зон Министерства экономики Азербайджана и китайская компания "Ka Shui International Holdings Ltd." обсудили установление отношений сотрудничества, возможности инвестирования в промышленные парки.

Об этом Report сообщили в агентстве.

Согласно информации, в Сумгайытском химическом промышленном парке состоялась встреча с делегацией во главе с советником директора китайской компании, директором компании Dragon Mining Resources Ltd Дано Чаном. Гости были проинформированы о промышленных зонах, действующих в нашей стране, и об имеющихся инвестиционных возможностях для предпринимателей. Были показаны презентации компании "Ka Shui International Holdings Ltd".

В рамках встречи обсуждены возможности установления партнерских отношений с резидентами Парка, реализации проекта по производству магния компанией "Ka Shui International Holdings Ltd.".

В завершение гости ознакомились с работами, проводимыми в Парке, деятельностью резидента промпарка ООО Baku Non Ferrous and Foundry Company.

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Версия на английском языке ФотоChinese companies may invest in industrial parks of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоÇin şirkətləri Azərbaycanın sənaye parklarına investisiya yatıra bilərlər

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