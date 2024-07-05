Китайская компания заинтересована в совместном производстве с TOGG

Турецкая автомобилестроительная компания TOGG, создавшая первый в истории страны отечественный электромобиль, рассматривает возможность совместного производства с китайской компанией.

Турецкая автомобилестроительная компания TOGG, создавшая первый в истории страны отечественный электромобиль, рассматривает возможность совместного производства с китайской компанией.

Как передает Report, об этом газете Milliyet сообщил заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Зафер Сарыкая.

По его словам, турецкая компания ведет переговоры с китайской Guangzhou Automobile Group.

"Китайская сторона заинтересована в создании совместного производственного механизма с TOGG. Переговоры между компаниями уже начались", - сказал он.

Других подробностей Зафер Сарыкая не обнародовал.