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Китай с начала года произвел почти 5 млн авто на альтернативных источниках энергии

Китай с начала года произвел почти 5 млн авто на альтернативных источниках энергии Производство и продажи автомобилей на альтернативных источниках энергии (электромобили, гибриды, автомобили на водородных топливных элементах) в Китае с января по июнь 2024 года достигли соответственно 4,929 млн и 4,944 млн, увеличившись на 30,1% и 32% в
Промышленность
10 июля 2024 г. 19:52
Китай с начала года произвел почти 5 млн авто на альтернативных источниках энергии

Производство и продажи автомобилей на альтернативных источниках энергии (электромобили, гибриды, автомобили на водородных топливных элементах) в Китае с января по июнь 2024 года достигли соответственно 4,929 млн и 4,944 млн, увеличившись на 30,1% и 32% в годовом исчислении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете Китайской ассоциации автомобильной промышленности.

По статистике, занимаемая ими доля рынка в Китае достигла 35,2%,

Согласно отчету, в первой половине 2024 года объем производства и продаж автомобилей в Китае достиг 13,891 млн и 14,047 млн соответственно.

За этот же период Китай экспортировал 2,793 млн автомобилей - на 30,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в ассоциации.

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