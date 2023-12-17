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Китай продал рекордное число автомобилей на мировом авторынке

Китай продал рекордное число автомобилей на мировом авторынке Мировым лидером по продажам автомобилей в ноябре оставался Китай с рекордным показателем в 2 млн 935 тыс. машин. Всего за последний месяц осени в мире было продано 8 млн 031 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.
Промышленность
17 декабря 2023 г. 11:37
Китай продал рекордное число автомобилей на мировом авторынке

Мировым лидером по продажам автомобилей в ноябре оставался Китай с рекордным показателем в 2 млн 935 тыс. машин. Всего за последний месяц осени в мире было продано 8 млн 031 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.

Как передает Report, об этом сообщила консалтинговая компания LMC Automotive.

В США в ноябре было продано 1 млн 227 тыс. машин. На авторынках стран Западной Европы реализован 1 млн 105 тыс. машин. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 359,1 тыс. единиц. В Южной Америке дилеры реализовали 235,4 тыс. автомобилей.

Среди крупнейших мировых авторынков стоит выделить Японию (408,1 тыс. ед.), Корею (157,6 тыс. ед.) и Канаду (137,7 тыс. ед.).

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