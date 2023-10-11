Китай построит в Узбекистане технопарк за 50 млн долларов

Тяньцзиньский университет науки и технологий Китая построит технопарк по производству биотехнической продукции в свободной экономической зоне "Янгиер" Сырдарьинской области Узбекистана. Стоимость проекта - 50 млн долларов.

Тяньцзиньский университет науки и технологий Китая построит технопарк по производству биотехнической продукции в свободной экономической зоне "Янгиер" Сырдарьинской области Узбекистана. Стоимость проекта - 50 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом стало известно по итогам встречи хокима (глава) Сырдарьинской области Акмалжона Махмудалиева и директора технопарка высоких технологий и инноваций Тяньцзиньского университета науки и технологий КНР Бови Чжана.

В рамках проекта предусматривается создание 500 новых рабочих мест.

Используя современное оборудование, здесь будут получать костный белок из костей крупного рогатого скота, производить заменитель сахара и витаминизированные сиропы из солодки, а также ферментированные продукты из переработанных зерен пшеницы, кукурузы и семян сои по китайской технологии. Кроме того, на базе технопарка начнут функционировать логистический и таможенный центры площадью 10 га.

Стороны договорились создать совместную рабочую группу и регулярно проводить переговоры по вопросам, возникающим в ходе строительства объекта.

Хоким области выразил готовность поддержать предложения по внедрению информационных технологий.

В свою очередь, Чжан рассказал о научно-исследовательском центре и современной научной лаборатории, которые будут созданы совместно с Янгиерским филиалом Ташкентского химико-технологического института.