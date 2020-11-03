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Китай обнародовал план развития индустрии NEV

Китай обнародовал план развития индустрии NEV На долю Китая приходится 55% мировых продаж транспортных средств этой категории
Промышленность
3 ноября 2020 г. 12:03
Китай обнародовал план развития индустрии NEV

Китай обнародовал план развития своей отрасли транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) на 2021-2035 гг., который направлен на ускорение превращения страны в автомобильную державу.

Как передает Report со ссылкой на Синьхуа, в плане, опубликованном Госсоветом КНР, перечислены пять стратегических задач: улучшение потенциала в области технологических инноваций, создание отраслевых экосистем нового типа, продвижение промышленной интеграции и развития, совершенствование системы инфраструктуры и углубление открытости и сотрудничества.

Конкретные цели включают в себя снижение среднего энергопотребления полностью электрических автомобилей до 12 кВтч на 100 км пути и повышение доли NEV в объеме продаж новых автомобилей до 20% к 2025 году.

К 2035 году полностью электрические автомобили, вероятно, станут основным направлением в продажах новых автомобилей, а те, которые используются в сфере общественного транспорта, будут, согласно плану, работать исключительно на электрическом приводе. Обладая самым значительным в мире наличием NEV, на долю Китая приходится 55% мировых продаж транспортных средств этой категории.

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