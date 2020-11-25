Кельбаджар - край богатых природных ресурсов и туристического потенциала

На территории Кельбаджарского района есть запасы полезных ископаемых промышленного значения

Освобожденный от оккупации Кельбаджарский район является административно-территориальной единицей Азербайджанской Республики с административным центром в городе Кельбаджар. Статус административного района Кельбаджар получил в 1930 году. Он является самым высокогорным районом Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Кельбаджарский район богат полезными ископаемыми, включая залежи золота и хрома. Запасы ртути промышленного значения располагаются в месторождениях Шорбулаг и Агъятаг. На территории Кельбаджарского района есть запасы полезных ископаемых промышленного значения. К ним относятся эксплуатируемые месторождения золота, месторождения ртути с более чем 200 тонн запасов промышленного значения, месторождение туфа, пригодного для производства пиленого камня, месторождение глины, пригодной для производства кирпичей, месторождение перлита, используемого в качестве легкого бетонного наполнителя, месторождение облицовочного камня, месторождение песчано-гравийной смеси, 4 месторождения мраморного оникса (с запасами 801 тонна), отличающегося своей декоративной красотой, 1 месторождение обсидиана, 1 месторождение лиственита. Месторождение ртути, промышленные запасы которой зарегистрированы в государственном балансе, называется Левчай и располагается в рудном районе Кельбаджара. Запасы ртути в других месторождениях этого района иссякли в связи с эксплуатацией.

Добыча металлов, особенно драгоценных, играет важную роль в горнодобывающем секторе промышленной отрасли ненефтяного сектора экономики страны. Месторождения золота в Кельбаджаре будет способствовать новым темпам развития в стране в этой области. Ввод в эксплуатацию новых месторождений золота в стране станет положительной тенденцией для Азербайджана с учетом будущего производства "желтого металла" и роста цен на золото на мировом рынке. Процесс превращения золота в надежный финансовый актив происходит в период политической нестабильности в мире или на фоне глобального экономического кризиса. В последние годы правительства стран мира, сокращая долю долларовых активов в валютных резервах, стремительно увеличивают долю золота. Экспорт золота, считающегося одним из трех ведущих товаров в ненефтяном секторе, будет увеличен после эффективного использования потенциала Зангиланского и Кельбаджарского районов.

Красивая природа, благоприятный рельеф, насыщенные минеральные воды, которые будут способствовать развитию туристического сектора Кельбаджара, имеют большую значимость для экономики страны. Здесь расположены месторождения минеральных вод, обладающих большим лечебным эффектом, такие как Юхары Истису, Ашагы Истису. Также в Кельбаджарском районе расположены озера Алагёллер, Гарагёл, Залха гёль и другие. К высотам относятся Гамышдагы (3724 м) и Делидаг (3616 м). Минеральные воды Истису, расположенные на территории Кельбаджарского района, отличаются своим благоприятным газовым и химическим составом, высокой температурой, большим природным запасом. Воды этого источника лечат как внешние, так и внутренние болезни. В 80-х годах прошлого века, на источнике Истису функционировал крупный курорт и завод розлива минеральной воды. Этот завод производил 800 тысяч литров воды в сутки. В поселке Истису Кельбаджарского района действовали санатории, где ежегодно проходили лечение и отдыхали более 50 тысяч человек. Восстановление работы этих санаториев повысит интерес турист к этим местам.

Кельбаджарский район также богат историческими памятниками, которые могут привлечь интерес туристов. Здесь располагаются различные памятники, относящиеся к албанскому периоду. Предполагается, что название деревни Агдабан в Кельбаджаре относится к древнеалбанскому племени. Нанося урон нашим историческим памятникам, армяне продемонстрировали свой вандализм всему миру. Этим они доказали, что эти исторические памятники и земли никогда им не принадлежали. Наскальные изображения в Кельбаджаре похожи на камни с надписями и рисунками в Гобустане и считаются их "близнецами".

В сельском хозяйстве в основном развито животноводство и земледелие. Рельеф и климат играют важную роль в формировании покрова земли, а рельеф Кельбаджарского района более благоприятен для развития животноводства. Большую площадь занимают горные луга, используемые как летние пастбища. В основном здесь распространились дерновые горно-луговые и бурые горно-лесные почвы. Климатические условия в среднегорьях и у подножья гор позволяют развить неполивное земледелие, садоводство, виноградарство, овощеводство и табаководство. А значимость высокогорных территорий заключается в том, что климатические условия и горно-луговые территории можно использовать в качестве пастбищ. Следует также отметить, что площадь лесов занимает около 30 тысяч гектаров.