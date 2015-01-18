​Казахстан планирует экспортировать в Азербайджан трансформаторы

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Уральский трансформаторный завод Казахстана планирует экспортировать свою продукцию в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на "BNews.kz", об этом сообщил генеральный директор трансформаторного завода Сергазы Кунтуаров.

По его словам, уральский трансформаторный завод начнет выпуск серийной продукции весной этого года и до 80% трансформаторов будет экспортироваться за пределы страны.

"Планируем поставлять трансформаторы в Украину, Афганистан, Туркменистан, Кыргызстан и Азербайджан", - сообщил он.

Уральский трансформаторный завод был запущен в конце 2014 года.