 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Казахстан планирует экспортировать в Азербайджан трансформаторы

    Уральский трансформаторный завод начнет выпуск серийной продукции весной этого года

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Уральский трансформаторный завод Казахстана планирует экспортировать свою продукцию в Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на "BNews.kz", об этом сообщил генеральный директор трансформаторного завода Сергазы Кунтуаров.

    По его словам, уральский трансформаторный завод начнет выпуск серийной продукции весной этого года и до 80% трансформаторов будет экспортироваться за пределы страны.

    "Планируем поставлять трансформаторы в Украину, Афганистан, Туркменистан, Кыргызстан и Азербайджан", - сообщил он.

    Уральский трансформаторный завод был запущен в конце 2014 года. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi