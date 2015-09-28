​Казахстан намерен укрепиться на рынке сбыта зерна в Азербайджан

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Казахстан заинтересован в укреплении позиций на традиционных рынках сбыта своего зерна – в Азербайджане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Афганистане и Иране.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом заявили в минсельхозе.

Казахстан заинтересован в увеличении экспорта зерна на перспективные рынки Европы и Турции, где постоянно существует спрос на высокопротеиновую и твердую пшеницу, заявили в минсельхозе.

Казахстан в настоящее время не планирует строительства зерновых терминалов в европейском направлении, отметили в ведомстве.

Среднегодовое производство зерна в Казахстане за последние 10 лет достигло 17,4 миллиона тонн.

В 2015 году урожай зерна в Казахстане прогнозируется в 17,3 миллиона тонн.