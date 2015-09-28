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    ​Казахстан намерен укрепиться на рынке сбыта зерна в Азербайджан

    В то же время, Казахстан не планирует строительства зерновых терминалов в европейском направлении

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Казахстан заинтересован в укреплении позиций на традиционных рынках сбыта своего зерна – в Азербайджане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Афганистане и Иране.

    Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом заявили в минсельхозе.

    Казахстан заинтересован в увеличении экспорта зерна на перспективные рынки Европы и Турции, где постоянно существует спрос на высокопротеиновую и твердую пшеницу, заявили в минсельхозе.

    Казахстан в настоящее время не планирует строительства зерновых терминалов в европейском направлении, отметили в ведомстве.

    Среднегодовое производство зерна в Казахстане за последние 10 лет достигло 17,4 миллиона тонн.

    В 2015 году урожай зерна в Казахстане прогнозируется в 17,3 миллиона тонн.

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