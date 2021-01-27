Казахстан начал производство первой партии вакцины "Спутник V"

С 15 февраля будет зарегистрирована вакцина "Спутник V" производства Карагандинского фармацевтического комплекса

На Карагандинской фармацевтическом заводе в Казахстане приступили к производству первой партии российской вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции, первая партия составит 90 тысяч доз.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

"С 15 февраля будет зарегистрирована вакцина "Спутник V" производства Карагандинского фармацевтического комплекса. Уже начато производство первой партии в объеме 90 тысяч доз, которая будет доступна к отгрузке на склады единого дистрибьютора и далее в регионы с 26 февраля. В последующем до июля объем производства планируется довести до 2 млн доз", – сказал Шоранов на брифинге в среду.

