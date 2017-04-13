Карбамидный завод SOCAR намерен экспортировать большую часть производимой продукции

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Второй транш кредита от корейского Эксимбанка на строительство карбамидного завода Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) будет перечислен в конце этого месяца. Сумма транша составит 23 млн евро.

Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам директор завода Хаял Джафаров.

По его словам, у вышеуказанного банка планируется привлечь около 500 млн евро: "Корейский Эксимбанк открыл нам кредитную линию в размере 500 млн евро под гарантии азербайджанского правительства. Первый транш на 201 млн евро был перечислен 4 марта. Общая стоимость проекта равна 750 млн евро".

Директор также отметил, что завод будет введен в эксплуатацию через год и объемы производства на заводе способны полностью удовлетворить спрос на удобрение в стране: "Мы намерены производить 1 200 тонн аммиака, 2 000 тонн карбамида в день. Это означает 650-660 тыс. тонн карбамида в год. По нашим расчетам, в настоящее время годовая потребность в карбамиде в стране равна 150 тыс. тонн. Одна часть производимой продукции уйдет на экспорт. Основными рынками экспорта станут Турция, страны Черного и Средиземного морей. В настоящее время Турция импортирует 1,5 млн тонн, мы можем обеспечить приблизительно треть этого объема".

Х. Джафаров также отметил, что завод будет приносить прибыль в размере 100 долларов за каждую тонну карбамида.