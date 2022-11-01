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"КАМАЗ" покинул "Экономическую зону долины Араз"

"КАМАЗ" покинул "Экономическую зону долины Араз" Резидент промышленного парка "Экономическая зона долины Араз" в Джебраильском районе ООО "КАМАЗ лизинг Азербайджан" переименовано в "Евро лизинг Азербайджан".
Промышленность
1 ноября 2022 г. 12:17
КАМАЗ покинул Экономическую зону долины Араз

Резидент промышленного парка "Экономическая зона долины Араз" в Джебраильском районе ООО "КАМАЗ лизинг Азербайджан" переименовано в "Евро лизинг Азербайджан".

Как сообщает Report, причиной этому послужил выход российской компании ОАО "КАМАЗ" из учредительства, иными словами, дочерняя компания была продана учредителю с азербайджанским капиталом.

В связи с этим освобожден от занимаемой должности Рофель Гасым оглу Гурбанов, возглавлявший до сих пор лизинговую компанию. На его место назначен Фахри Шалиг оглу Гасанов.

Напомним, что ООО "КАМАЗ лизинг Азербайджан" было создано 4 октября прошлого года с уставным капиталом в 1,699 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Kamaz" "Araz Vadisi İqtisadi Zonası"nı tərk edib

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