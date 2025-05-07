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Кабинет министров принял постановление о культурной и творческой индустрии

Кабинет министров принял постановление о культурной и творческой индустрии Кабинет министров принял постановление о культурной и творческой индустрии
Промышленность
7 мая 2025 г. 11:08
Кабинет министров принял постановление о культурной и творческой индустрии

Кабинет министров утвердил список видов экономической деятельности, профессий (должностей), товаров и услуг, относящихся к сферам культурной и творческой индустрии, а также перечень товаров и услуг внешнеэкономической деятельности, относящихся к сферам культурной и творческой индустрии.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, Министерству культуры, Министерству экономики, Министерству труда и социальной защиты населения, Государственному комитету статистики, Государственному таможенному комитету и другим соответствующим государственным органам поручено, а Центральному банку Азербайджана рекомендовано принять необходимые меры для обеспечения сбора соответствующей информации по спискам, составления отчетов, анализа и учета при расчете результатов экономической деятельности.

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