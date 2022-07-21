О нас

Состоялся медиатур на новое предприятие в Сумгайытском химическом промышленном парке

Состоялся медиатур на новое предприятие в Сумгайытском химическом промышленном парке На предприятия в Сумгаитском химическом промышленном парке, в открытии которых принимал участие президент Ильхам Алиев, был организован медиатур.
Промышленность
21 июля 2022 г. 12:45
Состоялся медиатур на новое предприятие в Сумгайытском химическом промышленном парке

На предприятия в Сумгаитском химическом промышленном парке, в открытии которых принимал участие президент Ильхам Алиев, был организован медиатур.

Как сообщил Report генеральный директор ООО ”Азерсульфат" Эмиль Гулиев, 18 января прошлого года при участии главы государства на площади 1,5 гектара был заложен фундамент этого предприятия: "На предприятии будет производиться серная кислота, которая используется при производстве минеральных удобрений (суперфосфат, сульфат аммония), в химической промышленности и металлургии, нефтяной промышленности.

Производственная мощность завода ”Азерсульфат" составляет 20 тысяч тонн серной кислоты в год. На сегодняшний день потребности Азербайджана в серной кислоте составляют 10 тысяч тонн в год. Продукция предприятия, общая инвестиционная стоимость которой превышает 10 миллионов манатов, на начальном этапе будет направлена на удовлетворение внутреннего спроса, а на последующих этапах будет экспортироваться в Грузию и Россию".

Главный технолог предприятия Намазов Рашад отметил, что здесь будут работать 34 человека: "Производство начнется в ближайшие дни".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıt Kimya Sənaye Parkındakı yeni müəssisələrə mediatur təşkil edilib

Самое важное

Минздрав: Азербайджан на пороге очередной волны коронавируса
Минздрав: Азербайджан на пороге очередной волны коронавируса
20 июля 2022 г. 15:57
Минздрав: Ситуация с коронавирусом в Азербайджане ухудшается
Минздрав: Ситуация с коронавирусом в Азербайджане ухудшается
20 июля 2022 г. 15:19
Разоблачена группа, готовившая поддельные документы для освобождения заключенных
Разоблачена группа, готовившая поддельные документы для освобождения заключенных
20 июля 2022 г. 13:05
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Президент Ильхам Алиев принял участие в ряде мероприятий в Сумгайыте
Президент Ильхам Алиев принял участие в ряде мероприятий в Сумгайыте
20 июля 2022 г. 11:03
Во Франции объяснили отказ признать Грузию кандидатом в ЕС
Во Франции объяснили отказ признать Грузию кандидатом в ЕС
19 июля 2022 г. 22:50
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Поставщикам продовольственной пшеницы будет предоставлена субсидия на 5 лет
Поставщикам продовольственной пшеницы будет предоставлена субсидия на 5 лет
19 июля 2022 г. 15:52
Начался новый этап развития отношений между Азербайджаном и ЕС
Начался новый этап развития отношений между Азербайджаном и ЕС
19 июля 2022 г. 13:18
Азербайджан и ЕС подписали соглашение по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики
Азербайджан и ЕС подписали соглашение по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики
18 июля 2022 г. 16:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi