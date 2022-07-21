Состоялся медиатур на новое предприятие в Сумгайытском химическом промышленном парке

На предприятия в Сумгаитском химическом промышленном парке, в открытии которых принимал участие президент Ильхам Алиев, был организован медиатур.

На предприятия в Сумгаитском химическом промышленном парке, в открытии которых принимал участие президент Ильхам Алиев, был организован медиатур.

Как сообщил Report генеральный директор ООО ”Азерсульфат" Эмиль Гулиев, 18 января прошлого года при участии главы государства на площади 1,5 гектара был заложен фундамент этого предприятия: "На предприятии будет производиться серная кислота, которая используется при производстве минеральных удобрений (суперфосфат, сульфат аммония), в химической промышленности и металлургии, нефтяной промышленности.

Производственная мощность завода ”Азерсульфат" составляет 20 тысяч тонн серной кислоты в год. На сегодняшний день потребности Азербайджана в серной кислоте составляют 10 тысяч тонн в год. Продукция предприятия, общая инвестиционная стоимость которой превышает 10 миллионов манатов, на начальном этапе будет направлена на удовлетворение внутреннего спроса, а на последующих этапах будет экспортироваться в Грузию и Россию".

Главный технолог предприятия Намазов Рашад отметил, что здесь будут работать 34 человека: "Производство начнется в ближайшие дни".