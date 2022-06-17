О нас

Обувная фабрика АПК сменила название

Обувная фабрика АПК сменила название ООО "Обувная фабрика АПК“, принадлежащее ОАО ”Азербайджанская промышленная корпорация", изменив название и организационно-правовую форму, объявило о преобразовании в ОАО "Бакинская Обувная фабрика".
Промышленность
17 июня 2022 г. 17:41
Обувная фабрика АПК сменила название

ООО "Обувная фабрика АПК“, принадлежащее ОАО ”Азербайджанская промышленная корпорация", сменив название и организационно-правовую форму, объявило о преобразовании в ОАО "Бакинская Обувная фабрика".

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету ”Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Напомним, что "Обувная фабрика АПК" была создана в 2018 году. Ее уставный капитал составляет 10,897 млн манатов, а его законным представителем является Ильхам Фикрет оглы Багиров. Компания занимается производством обуви.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ASK-nın ayaqqabı fabrikinin adı və təşkilati-hüquqi forması dəyişib

Экслюзивные новости

Экс-глава МИД Израиля: Азербайджан - важный поставщик энергоресурсов в Европу
Экс-глава МИД Израиля: Азербайджан - важный поставщик энергоресурсов в Европу
17 июня 2022 г. 17:42
В Милли Меджлис поступил проект поправок в госбюджет на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил проект поправок в госбюджет на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
17 июня 2022 г. 17:10
Экс-президент Молдовы: Азербайджан успешно справился с пандемией
Экс-президент Молдовы: Азербайджан успешно справился с пандемией
17 июня 2022 г. 17:05
Ткешелашвили: Азербайджан привержен миру и стабильности в регионе
Ткешелашвили: Азербайджан привержен миру и стабильности в регионе
17 июня 2022 г. 16:01
Миндауду: Глобальный Бакинский форум важен для предотвращения пандемий в будущем
Миндауду: Глобальный Бакинский форум важен для предотвращения пандемий в будущем
17 июня 2022 г. 15:25
Экс-президент ГА ООН: Азербайджан успешно справился с пандемией COVID-19
Экс-президент ГА ООН: Азербайджан успешно справился с пандемией COVID-19
17 июня 2022 г. 15:04
В Международный аэропорт Физули назначен директор
В Международный аэропорт Физули назначен директор
17 июня 2022 г. 13:13
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
16 июня 2022 г. 16:53
Экс-премьер Румынии: Азербайджан - решение для Европы в энергетическом вопросе
Экс-премьер Румынии: Азербайджан - решение для Европы в энергетическом вопросе
16 июня 2022 г. 16:06
Экс-президент Латвии: Азербайджан - важный партнер Европы в вопросе поставок энергоресурсов
Экс-президент Латвии: Азербайджан - важный партнер Европы в вопросе поставок энергоресурсов
16 июня 2022 г. 15:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi