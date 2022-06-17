Обувная фабрика АПК сменила название

ООО "Обувная фабрика АПК“, принадлежащее ОАО ”Азербайджанская промышленная корпорация", изменив название и организационно-правовую форму, объявило о преобразовании в ОАО "Бакинская Обувная фабрика".

ООО "Обувная фабрика АПК“, принадлежащее ОАО ”Азербайджанская промышленная корпорация", сменив название и организационно-правовую форму, объявило о преобразовании в ОАО "Бакинская Обувная фабрика".

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету ”Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Напомним, что "Обувная фабрика АПК" была создана в 2018 году. Ее уставный капитал составляет 10,897 млн манатов, а его законным представителем является Ильхам Фикрет оглы Багиров. Компания занимается производством обуви.