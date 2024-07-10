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Из добытчика драгоценных металлов в многопрофильную горнодобывающую компанию - "AzerGold" уверенно движется вперед!

Из добытчика драгоценных металлов в многопрофильную горнодобывающую компанию - "AzerGold" уверенно движется вперед! Успешно продолжая свою деятельность на основе передовой международной практики, ЗАО "AzerGold" выросла из добытчика драгоценных металлов в многопрофильную горнодобывающую компанию.
Промышленность
10 июля 2024 г. 18:01
Из добытчика драгоценных металлов в многопрофильную горнодобывающую компанию - AzerGold уверенно движется вперед!

Успешно продолжая свою деятельность на основе передовой международной практики, ЗАО "AzerGold" выросла из добытчика драгоценных металлов в многопрофильную горнодобывающую компанию.

Начавшее свою деятельность 8 лет назад с единственного золотого месторождения – "Човдар", "AzerGold" сегодня стало компанией, действующей в многочисленных направлениях.

Соответствующими указами Президента Ильхама Алиева, наряду с цветными металлами, с 2020 года на ЗАО возложены задачи, связанные с месторождениями черных металлов. А с 2021 года, на основе модели государственно-частного партнерства, в Азербайджане впервые было организовано производство промышленных взрывчатых веществ. Вместе с растущим доверием государства акционерному обществу было предоставлено право представлять Азербайджан в международном соглашении о разделе продукции, а также поручена реализация общенациональной программы геологической разведки совместно с Министерством экологии и природных ресурсов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQiymətli metal hasilatçısından çoxprofilli mədən şirkətinə - "AzerGold" əmin addımlarla irəliləyir!

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