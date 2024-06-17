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ITIF: США отстают от Китая на 15 лет в области развития ядерной энергетики

ITIF: США отстают от Китая на 15 лет в области развития ядерной энергетики Соединенные Штаты отстают от Китая на 15 лет в развитии передовых технологий атомной энергетики, в первую очередь из-за преимущества Пекина в государственном подходе к технологиям и обширном финансировании.томной энергетики, в первую очередь из-за преимущ
Промышленность
17 июня 2024 г. 12:27
ITIF: США отстают от Китая на 15 лет в области развития ядерной энергетики

Соединенные Штаты отстают от Китая на 15 лет в развитии передовых технологий атомной энергетики, в первую очередь из-за преимущества Пекина в государственном подходе к технологиям и обширном финансировании.

Как передает Report, об этом говорится в докладе, опубликованном вашингтонским Фондом информационных технологий и инноваций (ITIF).

Хотя США обладают самым большим количеством атомных электростанций, а администрация президента Джо Байдена считает атомную энергию решающим фактором в борьбе с изменением климата, в настоящее время в стране не строится ни одного нового ядерного реактора.

Две последние крупные станции в штате Джорджия, которые были введены в эксплуатацию в 2023 и 2024 годах, превысили бюджет на миллиарды долларов и отстали от графика на годы.

Однако в настоящее время в Китае в стадии строительства находятся 27 ядерных реакторов, средний срок строительства составляет около семи лет, что значительно быстрее, чем в других странах

Государственные банки Китая предлагают кредиты с процентными ставками до 1,4%, что значительно ниже, чем в западных странах. Это выгодно для китайской атомной энергетики, позволяя ей доминировать в таких секторах, как возобновляемые источники энергии и электромобили.

Министерство энергетики США пока не прокомментировало доклад.

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