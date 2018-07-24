Инженер SOCAR Polymer: На полипропиленовом заводе будет выпускаться 23 тонны продукции в час - ВИДЕО

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Как сообщалось, 18 июля с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Италии Серджо Маттареллы в рамках проекта SOCAR Polymer состоялось открытие полипропиленового завода, построенного на территории Сумгайытского химико-промышленного парка.

Мы побеседовали с инженером-технологом SOCAR Polymer Ровшаном Садыговым о процессе производства полипропиленовой продукции.

Инженер-технолог компании сообщил Report, что полипропиленовый завод SOCAR Polymer в зависимости от производственной мощности (минимум 80%, максимум 100%) - в зависимости от режима работы завода, будет производить 13-16 тыс. тонн полимера в месяц.

По его словам, в первые месяцы они будут работать на полную мощность, и производить 23 тонны продукции в час.

Садыгов отметил, что завод способен выпускать 23-25 тонн продукции в час, а ежесуточные объемы производства полипропилена составят 500 тонн.

По словам представителя компании, на заводе будут выпускаться три вида полипропилена (гомополимер, статистический полимер и ударопрочный сополимер):

"Гомополимеры больше используются в легкой промышленности, при производстве бытовых пластиковых контейнеров, статистические полимеры используются при производстве оборудования для медицинской промышленности, мешков и некоторых шприцев, ударопрочные сополимеры, обладающие более высокой степенью плотности и прочности, используются в автомобильной и прочих отраслях промышленности.

Ровшан Садыгов сообщил, что с мая в качестве сырья для завода закупается пропиленовый газ у ПО "Азерикимья" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), который используется в тестовом режиме:

"В течение последних двух месяцев у "Азерикимья" закупается определенное количество пропилена. После запуска завода на полную мощность у "Азерикимья" будет закупаться 23 тонны пропилена в час. Потребность завода в пропилене превысит 500 тонн в день. Из них будет производиться 500 тонн полимерной продукции".

Следует отметить, что для производства полипропилена сырье поступает в реактор после первоначальной очистки, где добавляют соответствующие катализаторы и через час получают полимерный раствор.

Вы можете получить информацию о процессе производства полипропилена в следующем видеоролике: