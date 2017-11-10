Инвестиционные расходы Petkim составили 364 млн лир за 9 месяцев

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре текущего года инвестиционные расходы Petkim составили 364 млн лир.

Об этом сообщает Report со ссылкой на платформу информирования общественности Турции (Kamuyu Aydınlatma Platformu - KAP).

Отметим, что Petkim Holding основан 3 апреля 1965 года. В 2008 году завершилась приватизация Petkim, по итогам которой основным акционером стала Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR). Сейчас SOCAR владеет 51%-ной долей в Petkim. Остальные акции холдинга находятся в обращении на Стамбульской бирже. Petkim является первым и единственным нефтехимическим комплексом в Турции и крупнейшим экспортером Эгейского региона. Комплекс Petkim включает в себя 14 заводов и 8 вспомогательных строений.

В целях усовершенствования и эффективного управления ежегодно в Petkim инвестируется 100-150 млн долларов.