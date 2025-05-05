Инвестиции в промзоны Азербайджана достигли 7 млрд манатов

На сегодняшний день в промышленные зоны Азербайджана вложено более 6,9 млрд манатов инвестиций, создано более 10 600 постоянных рабочих мест.

На сегодняшний день в промышленные зоны Азербайджана вложено более 6,9 млрд манатов инвестиций, создано более 10 600 постоянных рабочих мест.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на международной конференции "Фармацевтическая промышленность Азербайджана: вчера, сегодня и завтра" в Баку.

Он также отметил, что за прошедший период из промышленных зон было продано продукции на 16,2 млрд манатов, на экспорт было направлено продукции на 5,2 млрд манатов.