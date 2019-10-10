Инвестиции в промышленные зоны Азербайджана достигли 3,4 млрд долларов

"В настоящее время в промышленных зонах Азербайджана насчитывается 82 резидента".

Как сообщает Report, об этом сказал замминистра экономики Ниязи Сафаров на совместном мероприятии по внедрению единых стандартов, организованном министерством экономики Азербайджана и министерством промышленности и технологий Турции.

По его словам, резиденты вложили 3,4 миллиарда долларов в экономику страны и создали 11 тыс. новых рабочих мест.

Кроме того, до сих пор в Азербайджане 346 субъектам предпринимательства было выдано 406 документов поощрения инвестиций: "Тем самым стало возможным инвестировать в местное производство 3,9 млрд манатов и создать более 27 тыс. новых рабочих мест. Уже действуют 245 компаний с инвестиционной стоимостью более 2,5 млрд манатов".