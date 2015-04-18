Инвестиции в нефтяной сектор Азербайджана выросли на 12%

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В январе-марте текущего года объем инвестиций в нефтяной сектор экономики Азербайджана составил 1 529,8 млн. манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель больше на 11,7%.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, инвестиции в ненефтяной сектор за этот период уменьшились на 3,04%.

Из 1 703,0 млн. манатов в структуре инвестиций в ненефтяной сектор 154,4 млн. манатов (4,8% от общего объема инвестиций) пришлось на долю развития ненефтяной промышленности. 50,3% средств, направленных в ненефтяной сектор, приходится на долю негосударственных предприятий и организаций.