Инвестиции в Нефтчалинский промышленный квартал превысили 46 млн манатов

Резидентами Нефтчалинского промышленного квартала до сих пор вложено 46,1 млн манатов, ими создано около 290 постоянных рабочих мест.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве развития экономических зон при Министерстве экономики.
Согласно информации, по действующим проектам резидентами планируется дополнительно вложить 14,4 млн манатов инвестиций, а также создать более 200 рабочих мест.
К настоящему времени резидентами квартала произведено продукции на сумму свыше 180 млн манатов, из которых 1 млн манатов - направлена на экспорт. В том числе за 9 месяцев текущего года резидентами квартала произведено продукции на 30 млн манатов.
Отметим, что общая площадь Нефтчалинского промквартала составляет 10 га. Резидентами квартала являются 6 юридических лиц.