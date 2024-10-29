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Инвестиции в Нефтчалинский промышленный квартал превысили 46 млн манатов

Инвестиции в Нефтчалинский промышленный квартал превысили 46 млн манатов 11:24
Промышленность
29 октября 2024 г. 11:43
Инвестиции в Нефтчалинский промышленный квартал превысили 46 млн манатов

Резидентами Нефтчалинского промышленного квартала до сих пор вложено 46,1 млн манатов, ими создано около 290 постоянных рабочих мест.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве развития экономических зон при Министерстве экономики.

Согласно информации, по действующим проектам резидентами планируется дополнительно вложить 14,4 млн манатов инвестиций, а также создать более 200 рабочих мест.

К настоящему времени резидентами квартала произведено продукции на сумму свыше 180 млн манатов, из которых 1 млн манатов - направлена на экспорт. В том числе за 9 месяцев текущего года резидентами квартала произведено продукции на 30 млн манатов.

Отметим, что общая площадь Нефтчалинского промквартала составляет 10 га. Резидентами квартала являются 6 юридических лиц.

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