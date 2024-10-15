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Инвестиции в Агдамский промпарк и Экономическую зону Аразской долины превысили 118 млн манатов

Инвестиции в Агдамский промпарк и Экономическую зону Аразской долины превысили 118 млн манатов Предприниматели инвестировали более 118 млн манатов в Агдамский промышленный парк и Экономическую зону Аразской долины, благодаря этим инвестициям созданы около 500 постоянных рабочих мест.
Промышленность
15 октября 2024 г. 11:41
Инвестиции в Агдамский промпарк и Экономическую зону Аразской долины превысили 118 млн манатов

Предприниматели инвестировали более 118 млн манатов в Агдамский промышленный парк и Экономическую зону Аразской долины, благодаря этим инвестициям созданы около 500 постоянных рабочих мест.

Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики Эльчин Кязымов.

По его словам, в Агдамском промышленном парке уже функционируют 9 предприятий, а в Экономической зоне Аразской долины - одно.

"Эти предприятия занимаются производством электрораспределительного оборудования, электрических розеток, бетонных подстанций, кровельных и фасадных покрытий, вентиляционного и противопожарного оборудования, различных металлических изделий, обоев, различных видов обуви и пр. Произведенная продукция используется в строительно-монтажных работах на освобожденных территориях и продается на внутреннем рынке", - сказал он.

Кязымов добавил, что в следующем году в Агдамском промпарке и Экономической зоне Аразской долины планируется запустить ряд новых предприятий, в том числе по производству декоративных камней, дезинфицирующих и моющих средств, цемента, оборудования для разминирования, табачных изделий, синтетических ковров, а также металлических профилей, складских стеллажей и других строительных материалов.

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Версия на азербайджанском языке Ağdam və “Araz Vadisi İqtisadi Zonası” sənaye parklarına yatırılan investisiyanın həcmi açıqlanıb

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