Иностранные инвесторы инвестируют в нефтехимическую отрасль Ирана 10 млрд долларов

© Report

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Французская, немецкая и японская компании намерены инвестировать в нефтехимическую отрасль Ирана 10 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Parstoday, об этом заявил советник министра нефти Ирана по вопросам нефтехимической отрасли Моэд Хусейни Садр.

По его словам, после контракта на сумму 5 млрд долларов компании Тотал в нефтяной сфере эта компания заинтересована инвестировать еще 5 млрд долларов в нефтехимическую отрасль Ирана и соответствующий контракт будет скоро подписан.

Говоря о том, что немецкая компания Basque Linde и японская компания заявили о своей готовности инвестировать в Иране, он подчеркнул: "Иран является одной из надежных стран для обеспечения сырья нефтехимических комбинатов и многие иностранные компании заинтересованы в инвестициях в Иране".

Отметим, что мощности производства нефтехимических комбинатов Ирана до марта 2018 года достигнут 72 млн тонн на общую сумму 17 млрд долларов.

На данный момент производственные мощности нефтехимической промышленности Ирана составляют 62 млн тонн.