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Иностранная компания может разрабатывать месторождения в Зангилане

Иностранная компания может разрабатывать месторождения в Зангилане Разработка месторождения "Веджнали" начнется после прекращения боевых действий и уведомления правительства Азербайджана о безопасности района
Промышленность
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27 октября 2020 г. 18:27
Иностранная компания может разрабатывать месторождения в Зангилане

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, распространила информацию о золоторудном месторождении "Веджнали", расположенном на территории Зангиланского района Азербайджана и входящем в контрактную площадь компании, сообщает Report.

Зангиланский район - богатый полезными ископаемыми район на юго-западе Азербайджана. По условиям действующего Соглашения о разделе продукции, компании было предоставлено право на разработку месторождения "Веджнали", расположенном неподалеку от села Амирханлы и поселка Агбанд. Контрактная площадь составляет около 300 квадратных километров и, согласно советской классификации, включает месторождение “Веджнали” с 6,5 тоннами золота (C1 + C2) и 2,3 тоннами золота (P1).

В сообщении компании говорится, что разработка месторождения начнется после прекращения боевых действий и уведомления правительства Азербайджана о безопасности района. Срок контракта по месторождениям на освобожденных территориях будет обнулен. Компания затем имеет право исследовать контрактную территорию в течение 5 лет, а затем разрабатывать и добывать в течение 15 лет с возможностью продления срока дважды по 5 лет.

Отмечено, что во время оккупации Зангиланского района Арменией использовались природные ресурсы. Имеются противоречивые сведения о минимальной добыче на месторождении Веджнали.

Правительство Азербайджана намерено тщательно изучить и оценить минеральные ресурсы в этом районе. Компания приветствует эти разработки и находится в тесном контакте с правительством Азербайджана по вопросам сотрудничества в связи с будущим развитием Зангиланского района. Однако сроки начала исследования и коммерческой эксплуатации "Веджнали" неизвестны, поскольку они зависят, среди прочего, от безопасного доступа в Зангиланский район и безопасности контрактной площади.

Компания планирует начать работу на территории сразу после решения вопросов безопасности.

В настоящее время имеются месторождения "Союдлю" и "Гызылбулаг", которые находятся под оккупацией, и также входят в контрактную площадь компании. Компания также следит за дальнейшей информацией об объектах.

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на Гедабекском месторождении началась в 2009 году.

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Версия на английском языке Foreign gold producer in Azerbaijan may develop fields in Zangilan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı xarici qızıl hasilatçısı Zəngilandakı yataqları işlədə bilər

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