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AzerGold: Наша мониторинговая группа ждет получения разрешения

AzerGold: Наша мониторинговая группа ждет получения разрешения Мониторинговая группа ЗАО “AzerGold” ждет выдачи разрешений на проведение работ на золоторудном месторождении “Гызылбулаг” и медно-молибденовом месторождении "Дямирли".
Промышленность
19 декабря 2022 г. 18:39
AzerGold: Наша мониторинговая группа ждет получения разрешения

Мониторинговая группа ЗАО “AzerGold” ждет выдачи разрешений на проведение работ на золоторудном месторождении “Гызылбулаг” и медно-молибденовом месторождении "Дямирли".

Как передает Report, об этом заявил председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов.

По его словам, без проведения мониторинга невозможно предоставить первичную информацию о ситуации на территории:

“Из полученных данных из внешних источников (”Азеркосмос " и др.) видно, что на этой территории идет работа. Однако без мониторинга на месте нельзя сказать, насколько она соответствует экологическим и другим нормам. В настоящее время мониторинговая группа, состоящая из наших сотрудников, ждет получения разрешения”.

Закир Ибрагимов также затронул вопрос привлечения к процессу иностранных специалистов:

"У нас достаточно опытных и квалифицированных местных специалистов, и они могут справиться с поставленной задачей. В целом, у нас всего 2 специалиста, которые являются иностранцами и они являются гражданами Турции. Но их участие в мониторингах не предусмотрено. При необходимости в будущем можно также рассмотреть возможность привлечения иностранных специалистов”.

Отметим, что уже семь дней продолжается акция протеста азербайджанских экологов, представителей неправительственных организаций, активистов и волонтеров, требующих прекращения незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана, обеспечения мониторинга на месторождениях золота “Гызылбулаг” и медно-молибденового месторождения “Дямирли”.

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Версия на английском языке AzerGold: Our monitoring group waiting for permission
Версия на азербайджанском языке “AzerGold”dan işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki yataqlarla bağlı açıqlama

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