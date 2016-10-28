Индустрия по производству марихуаны в США создала 18 тысяч новых рабочих мест

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Индустрия по производству лечебной марихуаны создала более 18 тыс. новых рабочих мест в американском штате Колорадо.

Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, об этом сообщает The Washington Post.

Согласно исследованию, проведенному экономической консалтинговой фирмой Marijuana Policy Group, легализация марихуаны оказала благоприятное влияние на экономику штата Колорадо. "Если организовать индустрию в правильном ключе, она может принести реальную экономическую выгоду любому штату", - заявил один из аналитиков Marijuana Policy Group.

Отметим, что, помимо общего оборота розничных продаж, оцениваемого в 1 млрд. долларов, косвенное воздействие на экономический рост штата оказал повышающийся спрос на местные товары и услуги, такие как специальные лампы для оранжерей, оросительное оборудование, а также аренда складских помещений.

Для обеспечения эффективного функционирования новой индустрии появились рабочие места для юристов, бухгалтеров, логистов, подрядчиков, ботаников и представителей других профессий.