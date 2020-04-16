Индийские компании начнут производство быстрых тестов на коронавирус

Три индийских компании получили лицензии на производство наборов для быстрого тестирования коронавируса на основе выявления антител.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Hindustan Times.

Ранее индийский Совет медицинских исследований проверил представленные образцы тестов и выдал лицензии на их производство трем компаниям: частным Vanguard Diagnostics в Нью-Дели и Voxtur Bio Limited в Гуджарате , государственной HLL Lifecare Limited в Керале. Эти наборы пользуются большим спросом, потому что в отличие от используемого в настоящее время метода ПЦР-диагностики дают результаты не зачасов, а заминут."Мы только начали (производство комплектов) после получения одобрения в понедельник. У нас есть возможность производитьтысяч тестовых наборов в неделю. Мы будем поставлять продукцию непосредственно в индийский Совет медицинских исследований", - сказал на условиях анонимности один из топ-менеджеров HLL Lifecare Limited. По его словам, первая партия тестов будет готова уже капреля.

Компания Voxtur Bio Ltd отметила, что использует для разработки комплектов сырье собственного производства. "Мы не имеем ничего общего с Китаем или любой другой страной, мы производим комплекты и сырье, необходимое для разработки комплектов на родине. У нас есть потенциал для производства 10 миллионов комплектов в месяц, и мы можем удвоить его, если потребуется. Но мы должны искать поставщиков, дистрибьюторов и управлять другой логистикой, поэтому требуется около 10-12 дней, чтобы начать производство со дня получения лицензии", - сказал генеральный директор и управляющий директор Voxtur Хушру Пастакия.

В компании Vanguard отметили, что планируют начать производство тестов в ближайшие три недели.По последним данным, в Индии -заразившихся коронавирусом, в том числе, проходящих лечение.Всемирная организация здравоохранениямарта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано болеемиллионов случаев заражения, свышетысяч человек скончались