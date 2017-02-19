Индия рассчитывает начать добычу гелия-3 на Луне к 2030 году

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Индия будет готова к добыче гелия-3 на Луне и использования его как энергетического ресурса к 2030 году.

Как передает Report, об этом заявил агентству IANS профессор Индийской организации космических исследований (ISRO) Сиватхан Пиллаи.

Ученый подчеркнул, что его учреждение ведет подготовку к разработке лунной поверхности, и в течение десяти лет «этот процесс будет возможен».

Изотоп гелий-3 добывается на Земле в крайне небольших количествах — порядка нескольких десятков граммов в год. По оценкам индийских и российских ученых, объем этого ресурса на Луне достаточен для обеспечения изотопом всех заинтересованных стран. При термоядерном синтезе гелия-3 высвобождается энергия, в 15 млн раз большая, чем при сгорании нефти.