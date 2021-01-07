Ильхам Алиев: За счет диверсификации экономики ненефтяная промышленность увеличилась более чем на 11%

"Несмотря на то, что 2020 год был тяжелым для всех стран с экономической точки зрения, Азербайджан по сравнению с другими странами вышел из этой ситуации с наименьшими потерями".

"Несмотря на то, что 2020 год был тяжелым для всех стран с экономической точки зрения, Азербайджан по сравнению с другими странами вышел из этой ситуации с наименьшими потерями".

Как сообщает Report, об этом 6 января на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Наша экономика сократилась на чуть более 4 процента. Считаю, что это – хороший показатель. Но в то же время должен также сказать, что наша ненефтяная промышленность увеличилась более чем на 11 процентов. За счет чего? Именно за счет диверсификации. Потому что политика индустриализации была проведена правильно. Добыча нефти у нас уменьшилась. В то же время мы и сами сократили добычу в соответствии с соглашению OPEC+. Цены на нефть упали. Если бы не этот нефтяной фактор, то наша экономика сократилась еще меньше. Но рост ненефтяной промышленности более чем на 11 процентов означает развитие реальной экономики, ненефтяной экономики", - сказал глава государства.