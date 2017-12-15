Ильхам Алиев: Инвестиции в Сумгайытский химический промышленный парк предусмотрены в объеме 2,7 млрд долларов

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В настоящее время в Сумгайытском химическом промышленном парке имеется 15 резидентов. Принимая во внимание все текущие строящиеся проекты, общие инвестиции составят 2,7 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на церемониях закладки фундамента и открытия новых предприятий в парке.

Глава государства подчеркнул, что ковроткачеству уделяется большое внимание в Азербайджане, и за короткое время в стране открылось 10 ковровых фабрик: "В следующем году также откроется 10 фабрик, в общей сложности, будет основано тридцать ковровых фабрик".

Президент также отметил, что фабрика по производству сигарет, фундамент которой был заложен в парке, на первоначальном этапе будет удовлетворять не менее 50% внутреннего спроса и выразил уверенность, что в будущем фабрика будет удовлетворять внутренний спрос на 100% и экспортировать продукцию.

По словам главы государства, в настоящее время идет строительство SOCAR Polymer и карбамидных заводов. Совокупный объем инвестиций обоих проектов равен 1,7 млрд долларов, что позволяет не только обеспечивать отечественное производство, но и создает большие экспортные возможности.

Президент также отметил, что в настоящее время в Сумгайытском химическом промышленном парке занято более 8 000 человек, и эта цифра будет расти в будущем.