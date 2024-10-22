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Honda отзовет почти 721 тыс. автомобилей в США из-за риска возгорания

Honda отзовет почти 721 тыс. автомобилей в США из-за риска возгорания Honda Motor отзывает 720,8 тыс. автомобилей в США из-за проблемы с топливным насосом, создающей риски возгорания и аварии.
Промышленность
22 октября 2024 г. 18:16
Honda отзовет почти 721 тыс. автомобилей в США из-за риска возгорания

Honda Motor отзывает 720,8 тыс. автомобилей в США из-за проблемы с топливным насосом, создающей риски возгорания и аварии.

Как передает Report, об этом сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Отмечается, что отзыв затрагивает ряд моделей, в том числе Accord, Civic и CR-V Hybrid, начиная с модельного ряда 2023 года.

По предположению NHTSA, в бензонасосе может появиться трещина, что приведет к протечке топлива, и это, в свою очередь, грозит спровоцировать пожар.

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