​Honda отзывает с рынка Китая 95 тыс. авто

Автопроизводитель GACHonda (совместное предприятие Honda и китайской компании GuangzhouAutomobileGroup) отзывает с китайского рынка 94 тыс. 680 автомобилей из-за проблем с подушками безопасности.

Как передаёт Report, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, при срабатывании дефектные подушки безопасности могут разорваться, что создает опасность для водителя и пассажиров.

Как сообщается, отзыв начнется в понедельник, 22 июля. Он коснется 94 тыс. 663 автомобиля моделей Crosstour, Fit, City, Accord, OdysseyandEverusS1, выпущенных на рынке Китая в период с 11 ноября 2002 года по 27 июня 2015 года, а также 17 импортированных седанов модели FitHybrid.

По информации "Синьхуа", автопроизводитель заменит дефектные части бесплатно.