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Holcim стал резидентом промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины"

Holcim стал резидентом промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины" В промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины”, находящемся в ведении Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики, зарегистрирован новый резидент - ОАО Holcim Azerbaijan.
Промышленность
15 марта 2023 г. 12:46
Holcim стал резидентом промышленного парка Экономическая зона Аразской долины

В промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины”, находящемся в ведении Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики, зарегистрирован новый резидент - ОАО Holcim Azerbaijan.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, компания построит в парке на пяти гектарах завод по производству товарного бетона и сухого клея, а также организует терминал по продаже цемента. На предприятии, инвестиционная стоимость которого составляет 3,4 млн манатов, планируется обеспечить постоянной работой более 20 человек. Продукция предназначена для продажи на внутреннем рынке.

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Версия на азербайджанском языке “Holcim” “Araz Vadisi İqtisadi Zonası” Sənaye Parkının rezidenti olub

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