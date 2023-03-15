Holcim стал резидентом промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины"

В промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины”, находящемся в ведении Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики, зарегистрирован новый резидент - ОАО Holcim Azerbaijan.

В промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины”, находящемся в ведении Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики, зарегистрирован новый резидент - ОАО Holcim Azerbaijan.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, компания построит в парке на пяти гектарах завод по производству товарного бетона и сухого клея, а также организует терминал по продаже цемента. На предприятии, инвестиционная стоимость которого составляет 3,4 млн манатов, планируется обеспечить постоянной работой более 20 человек. Продукция предназначена для продажи на внутреннем рынке.