Крупнейший производитель цемента в Азербайджане намерен расширить географию экспорта - ЭКСКЛЮЗИВ

Представительство в Азербайджане швейцарской компании по производству строительных материалов Holcim ведет переговоры об экспорте своей продукции с Дагестаном, Казахстаном и Узбекистаном.

Об этом сообщил Report генеральный директор компании ОАО "Holcim Азербайджан" Фредерик Гумбаль.

По его словам, компания уже использует часть мощностей завода для экспорта продукции в Грузию, поставляя ежегодно большие объёмы клинкера партнеру в этой стране.

«В Грузии у нас есть партнер, который занимается коммерциализацией продукции под названием Lafarge, входящей в группу Lafarge Holcim. Наряду с этим, сейчас мы ищем другие возможности для экспорта нашей продукции в соседние Прикаспийские страны. К примеру, сейчас мы ведем переговоры с Дагестаном, Казахстаном и Узбекистаном. Мы надеемся, что увеличим поставки за пределы Азербайджана, что положительно скажется на экономике страны в целом», - сказал гендиректор "Holcim Азербайджан".

Отметим, что действующая в 70 странах мира, компания начала свою деятельность в Азербайджане в 1999 году и сейчас способна удовлетворять значительную долю внутреннего спроса на высококачественную цементную продукцию, отвечающую как местным, так и международным стандартам. Сегодня ОАО "Holcim Азербайджан" является одним из ведущих производителей цемента и клинкера в стране. Производственная мощность завода составляет 1,7 млн тонн.

Компания участвовала в строительстве крупных объектов Азербайджана, среди которых Международный аэропорт Гейдар Алиев, Бакинский Олимпийский стадион, Crystal Hall, а также Бакинский метрополитен.